UNIVERSITÀ DI CATANIA, ENTRO LUNEDÌ LE ISCRIZIONI AI CORSI: DOMANDE ONLINE

Lunedì 30 agosto scadranno i termini per presentare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a numero programmato locale dell’Università di Catania seguendo le ind...

Lunedì 30 agosto scadranno i termini per presentare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a numero programmato locale dell’Università di Catania seguendo le indicazioni contenute nelle procedure pubblicate sul sito www.unict.it.

Per tali corsi è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania e, come lo scorso anno, per contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, non sono previsti concorsi con prove selettive, ma l’ammissione avverrà esclusivamente sulla base del voto di diploma di scuola secondaria superiore. La “Domanda di ammissione”, va presentata online tramite il Portale Studenti – Smart_Edu, entro la scadenza indicata.

I 18 corsi di laurea a numero programmato locale sono:

Beni culturali (265 posti), Filosofia (150), Lettere (320), Lingue e culture europee, euroamericane e orientali (450), Mediazione linguistica e interculturale (300), Scienze e lingue per la comunicazione (400), Scienze del turismo (200), Scienze dell’educazione e della formazione (350) Scienze e tecniche psicologiche (300), Sociologia e servizio sociale (75), Economia aziendale (555), Economia (260), Scienze biologiche (300), Chimica e tecnologia farmaceutiche (120), Scienze farmaceutiche applicate (170), Farmacia (140), Biotecnologie (200) e Scienze motorie (250).

Entro il 3 settembre sarà pubblicata la graduatoria di merito in base al voto conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

I candidati ammessi potranno completare la procedura di immatricolazione dal 3 al 13 settembre 2021. Tutti gli altri candidati potranno attendere gli scorrimenti di graduatoria.

I corsi di laurea a numero non programmato sono invece 19 e, in questo caso, la procedura per accedervi è diretta: basta aver conseguito il diploma di maturità e presentare la “Domanda di immatricolazione” entro il 1° ottobre.

Si tratta dei corsi in Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Sociologia e servizio sociale, Storia, politica e relazioni internazionali, Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari,Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei, Chimica, Chimica industriale, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze ambientali e naturali, Scienze geologiche, Ingegneria civile, ambientale e gestionale, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria industriale.

Sempre entro il 30 agosto vanno presentate le domande di iscrizione ai 49 corsi di laurea magistrale biennale, a cui può iscriversi chi ha già conseguito una laurea triennale: 9 a numero programmato e 40 ad accesso libero.

Per conoscere l’offerta completa dei corsi di laurea magistrale biennale si può consultare il sito ovunquedaqui.unict.it, che ospita video, webinar, brochure e tutte le informazioni su come orientarsi alla scelta universitaria.

Le domande di partecipazione alle selezioni per i corsi di studio magistrali a numero programmato (Biotecnologie mediche, Scienze del testo per le professioni digitali, Psicologia, Scienze chimiche, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Scienze pedagogiche e progettazione educativa, Data Science for Management, Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) devono essere effettuate entro lunedì prossimo attraverso il Portale Studenti_SmartEdu.

Per tutti gli altri corsi a numero non programmato è sufficiente la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale tramite la valutazione del curriculum e, se necessario, di colloqui individuali.