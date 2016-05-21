Il paternese Silvio Mirenna eletto al Senato accademico

Concluso ieri sera lo spoglio: l’affermazione è giunta con la lista Libertas espressione dei “lombardiani”

Il paternese Silvio Mirenna è tra i sei eletti al Senato accademico. Le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali studentesche dell'Università di Catania si sono svolte nelle giornate di mercoledì e giovedì: lo scrutinio definitivo si è concluso nella serata di ieri. Silvio Mirenna studente alla Facoltà di Medicina, che ha fatto mambassa di preferenze con 619 voti racimolati, è stato eletto tra le fila della lista Libertas: diretto riferimento di quello che era il movimento autonomista di Lombardo.

Assieme a lui siederanno al Senato accademico anche: Salvatore Esposito, Alessandro De Alessandro, Barbara Pennisi, Calogero Damiani Santi Cerami e Alessandro Lipera.