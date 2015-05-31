Uno a te, uno a me: all'Ama nominati due componenti (esterni) del Cda

Si tratta di Giovanni Cavallaro e Francesca Spitaleri: fino a ieri si era scelto tra i funzionari comunali per far risparmiare il municipio

95047.it Mentre si parla di tariffe sui consumi dell'acqua che la normativa ha fatto lievitare alle stelle. Mentre sei mesi fa è stata aumentata al massimo l'aliquota Irpef (di una possibile riduzione se ne parlerà lunedì prossimo in consiglio). Mentre i temi legati al sviluppo della città sono finiti in soffitta, arriva la nomina dei due nuovi componenti del Cda dell'Azienda municipalizzata acquedotto. Le nomine effettuate dal primo cittadino paternese non sono ancora state ufficializzate con la pubblicazione all'Albo pretorio ma sono quelle del geologo Giovanni Cavallaro e della commercialista Francesca Spitaleri. Soltanto fino a qualche mese fa, la legge imponeva che il Cda delle Partecipate del Comune (come l'Ama) individuasse i consiglieri tra funzionari e dipendenti comunali: la modifica alla legge ha consentito che si potesse tornare a componenti esterni come lo sono Cavallaro e Spitaleri. Entrambi costeranno alle casse comunali 36 mila euro.

Tuttavia, quello che è stato contestato nelle scorse ore è il metodo con il quale si è agito. Sottolinea il consigliere comunale, Salvatore Fallica: "E' vero che non era necessario arrivare a nomine esterne vista la possibilità di nominare due dipendenti comunali, con costi irrisori come previsto da una delibera di indirizzo del consiglio comunale? E cosa ha a che fare tutto questo con eventuali "costi" di spartizioni elettorali?".