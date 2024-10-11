UN'OPERA D'ARTE PER RICORDARE PADRE MOSCHETTO: OMAGGIO DELLA COMUNITÀ DI RAGALNA

Domenica scorsa, durante la celebrazione eucaristica in occasione dell'ottava dei Festeggiamenti della Madonna del Carmelo, è stato benedetto un quadro raffigurante il compianto parroco Antonino Mosch...

Domenica scorsa, durante la celebrazione eucaristica in occasione dell'ottava dei Festeggiamenti della Madonna del Carmelo, è stato benedetto un quadro raffigurante il compianto parroco Antonino Moschetto, nel decennale della sua scomparsa. Padre Moschetto, che ha prestato servizio come parroco presso la Chiesa della Madonna del Carmelo dal 1991 al 2014, è stato ricordato con affetto da tutta la comunità parrocchiale.

Il quadro, un'opera ad olio, è stato realizzato dall'artista paternese Carmelo Cartalemi, che ha saputo cogliere alla perfezione i tratti distintivi del sacerdote. L’opera ha riscosso numerosi apprezzamenti per la fedeltà con cui è stato rappresentato Padre Moschetto, lasciando un segno tangibile del suo ricordo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Padre Vincenzo Savio, attuale parroco della chiesa, per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa di esporre il quadro nella sagrestia della parrocchia. Questa esposizione permetterà ai fedeli di mantenere vivo il ricordo del caro sacerdote che ha accompagnato la comunità per oltre due decenni.

Al termine della celebrazione, è stata scattata una foto ricordo insieme all'autore del quadro, Carmelo Cartalemi; Nunzia Moschetto, committente dell'opera; Padre Vincenzo; Carmelo Moschetto, cognato di Padre Antonino; e Nino Caruso, sindaco del Comune di Ragalna.

Questo evento, carico di emozione e raccoglimento, è stato un ulteriore segno dell'affetto e della gratitudine che la comunità di Ragalna nutre nei confronti di Padre Moschetto, il cui ricordo rimane vivo e presente nella vita della parrocchia.