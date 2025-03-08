UOMO CADE E RIMANE BLOCCATO IN UN DIRUPO A SORTINO TUTTA LA NOTTE: SOCCORSO GRAZIE ALL'INTERVENTO DI PASSANTI CHE CHIAMANO I SOCCORSI

Questa mattina i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono stati attivati dal 118 di Catania per un uomo precipitato in un dirupo nel territorio di Sortino.L'uomo, che si era avventurato...

L'uomo, che si era avventurato da solo durante la notte, è caduto accidentalmente mentre camminava, rimanendo bloccato alla base del dirupo per diverse ore. Le sue richieste di aiuto sono state udite solo in mattinata da un gruppo di persone che si trovava nelle vicinanze, le quali hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

In risposta alla segnalazione, una squadra di cinque volontari del CNSAS si è mobilitata per raggiungere il luogo dell'incidente. Dopo aver individuato e raggiunto l’uomo, i tecnici lo hanno assistito e lo hanno accompagnato in strada, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco (VVF), i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e il personale del 118.

L'episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza nelle escursioni solitarie, soprattutto nelle ore notturne, e il fondamentale contributo del Soccorso Alpino nelle operazioni di salvataggio in ambienti impervi.