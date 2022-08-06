UOMO TRAVOLTO DA UN TRENO A FIUMEFREDDO
A cura di Redazione
06 agosto 2022 11:34
FLASH
Tragedia questa mattina, 06 Agosto 2022 a Fiumefreddo si Sicilia.
Dalle ore 9:10 sulla linea Messina - Catania, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Fiumefreddo per l’investimento di una persona da parte di un treno.
Al momento non si conoscano le generalità.
Sul posto le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti.
Bloccata la circolazione ferroviaria, è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria,.