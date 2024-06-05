URBAN BOX CONQUISTA L'ORO AI CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA

La società sportiva dilettantistica Urban Box di Paternò ha trionfato ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica "A.s.c.", tenutisi dal 31 maggio al 2 giugno presso il Palavolcan di Acireale.Sott...

La società sportiva dilettantistica Urban Box di Paternò ha trionfato ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica "A.s.c.", tenutisi dal 31 maggio al 2 giugno presso il Palavolcan di Acireale.

Sotto la guida esperta del tecnico Chiara Di Maio, le atlete paternesi hanno ottenuto risultati eccezionali, dimostrando talento e determinazione.

Alessandra Santanocito è diventata la nuova campionessa italiana nella categoria promozionale Allieve 2, superando oltre trenta atlete provenienti da varie regioni italiane.

La giovane ginnasta, iscritta alla Urban Box da meno di un anno, ha conquistato il gradino più alto del podio, suscitando grande orgoglio nella sua società.

Nella categoria regolamentare Allieve 2, Elisa Lombardo ha brillato, conquistando il terzo posto su 45 concorrenti. La sua esibizione, caratterizzata da artisticità e tenacia, le ha permesso di salire sul podio.

Ella Wildfang Hansen ha ottenuto l'argento al trampolino e il bronzo alla trave, confermandosi una delle migliori della competizione. Ella è stata premiata insieme a Giulia Milici in fascia Oro, riservata alle prime dieci ginnaste della categoria. Esmeralda Spampinato ha ricevuto un riconoscimento in fascia Argento.

Per la categoria regolamentare Allieve 1, Viola Marino e Gloria Landro hanno conquistato entrambe l'argento nelle specialità trave e trampolino, posizionandosi rispettivamente al sesto e settimo posto nella classifica generale su 35 atlete presenti.

Questi risultati straordinari riempiono di gioia e soddisfazione l'Urban Box, concludendo nel migliore dei modi un anno agonistico ricco di successi. La società paternese guarda con entusiasmo al futuro, pronta a sostenere le sue atlete verso nuovi traguardi.