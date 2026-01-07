Urla “Aiutatemi” camminando al centro della strada, poi aggredisce i poliziotti: notte di follia a Catania

Urlava e chiedeva aiuto camminando al centro della strada, lungo la stradale Gelso Bianco, in evidente stato confusionale. L’uomo, un 28enne originario di Nicosia, è stato notato dai poliziotti della...

Urlava e chiedeva aiuto camminando al centro della strada, lungo la stradale Gelso Bianco, in evidente stato confusionale. L’uomo, un 28enne originario di Nicosia, è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che, proprio in quei momenti, stavano transitando nella zona. “Aiutatemi” ha gridato l’uomo agli agenti che, per mettere in sicurezza l’uomo, hanno accostato l’auto di servizio per prestare tutto il supporto necessario e per scongiurare concreti rischi per la sua incolumità.

Non appena i poliziotti si sono avvicinati per aiutarlo, l’uomo ha cambiato atteggiamento e ha scagliato due forti calci contro gli agenti, per poi correre lungo la strada.

I poliziotti hanno provato a bloccarlo, inseguendolo e riuscendo a fermarlo dopo pochi metri. Anche in questo caso, il 28enne ha aggredito i poliziotti, sferrando gomitate, nel tentativo di dimenarsi e di fuggire. Con non poche difficoltà, l’uomo è stato messo in sicurezza e sono stati compiuti tutti i necessari controlli. In tasca aveva due grammi di cocaina e, probabilmente, vista la sua condizione psico-fisica, aveva da poco assunto da poco della sostanza stupefacente.

Per questo motivo, è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove si è provveduto ad arrestarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nello stesso tempo, è stato segnalato in Prefettura per detenzione per uso personale di droga.

Informato dei fatti il PM di turno, il 28enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

4 Gennaio 2026