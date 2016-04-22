"Ha urtato la mia la mia auto ed è scappata via"

LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI. E’ accaduto ieri sera in via Campania: “La macchina ha rischiato di travolgere alcuni bambini”

95047.it “In via Campania, siamo in zona Villetta, ieri sera alle ore 20.30 (circa) una macchina guidata da una donna un auto grigia, mi ha distrutto la mia auto, una Picasso grigia, nonostante era parcheggiata, ed è scappata via nella fuga ha tamponato altre macchine”: la segnalazione di un nostro lettore - Federico Capizzi - è puntuale e non lascia scampo ad interpretazione.

Stando al racconto del diretto testimone, che non ha però potuto segnare il numero di targa, l’auto ha rischiato di travolgere nella fuga anche dei bambini che si trovavano nei pressi.

“Se per caso qualcuno ha visto qualcosa mi contatti in privato: vi ringrazio in anticipo, era una macchina grigia - come detto - e stava perdendo il paraurti dopo lo scontro”.