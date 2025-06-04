Uscito da poco dal carcere, torna nei guai: 3,5 chili di droga in un box

Ha trasformato il garage datogli in prestito dallo zio della sua fidanzata come base logistica per nascondere 3,5 chili di droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne, originario di Acireale, us...

Ha trasformato il garage datogli in prestito dallo zio della sua fidanzata come base logistica per nascondere 3,5 chili di droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne, originario di Acireale, uscito da carcere appena pochi mesi fa, per detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

A scoprire l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sono stati i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, nel corso di un’articolata attività di controllo svolta nel quartiere Cappuccini e finalizzata a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Giunti nei pressi dell’ex Ospedale Ferrarotto, i cani-poliziotto “Maui” e “Ares” hanno subito iniziato a fiutare la presenza di sostanze stupefacenti, portando i loro conduttori direttamente nell’area garage di un palazzo, fermandosi davanti ad un box. In pochi minuti, i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario che, a sua volta, ha spiegato agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di aver dato il garage in uso alla nipote e al suo fidanzato. A quel punto, i poliziotti hanno rintracciato la coppia e il 27enne ha ammesso di essere l’effettivo utilizzatore del box. Inoltre, il giovane ha tirato fuori dalla tasca la chiave per aprire la saracinesca del garage. Una volta all’interno, l’infallibile fiuto dei cani antidroga ha permesso di individuare un grosso borsone con 2,5 chili di marijuana e quasi un chilo di hashish, suddiviso in nove tavolette avvolte nel cellophane.

Tutta la droga presente è stata sottoposta a sequestro e l’uomo, dopo essersi assunto la responsabilità di quanto trovato dalla squadra cinofili, è stato arrestato.

Su disposizione del PM, il 27enne è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida del Gip.