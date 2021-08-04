VA A SBATTERE CONTRO IL GUARD RAIL SULLA SS121, FERITO CONDUCENTE

Incidente stradale autonomo questa mattina 04 Agosto 2021 intorno alle ore 08,00 sulla Strada Statale 121 all’altezza dello svincolo per Palazzolo in direzione Paternò.Il conducente di una Ford Escap...

Incidente stradale autonomo questa mattina 04 Agosto 2021 intorno alle ore 08,00 sulla Strada Statale 121 all’altezza dello svincolo per Palazzolo in direzione Paternò.

Il conducente di una Ford Escape, un uomo di 45 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto che si è poi schiantata contro un guardrail che delimita la carreggiata con lo svincolo che immette sulla superstrada.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente e poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Paternò per le cure del caso.

Il conducente secondo le info è rimasto ferito in maniera non grave, Danni ingenti nella parte anteriore dell’automobile