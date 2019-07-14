VA A SBATTERE CONTRO UNA VETTURA IN SOSTA, POI SI SCHIANTA CONTRO UN PALO
È successo intorno alle 4 di questa mattina, giorno 14 Luglio 2019 in via Antonio Gramsci a Gravina di Catania.Un uomo che viaggiava a bordo della sua automobile, una fiat Panda, per cause in via d'ac...
È successo intorno alle 4 di questa mattina, giorno 14 Luglio 2019 in via Antonio Gramsci a Gravina di Catania.
Un uomo che viaggiava a bordo della sua automobile, una fiat Panda, per cause in via d'accertamento, ha impattato contro un'automobile in sosta terminando la propria corsa contro un palo dell'illuminazione.
Immediato l'intervento dei sanitari che hanno trasportato l'uomo all'ospedale per ulteriori accertamenti, in condizioni , secondo le primissime informazioni, non gravi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catania per l'operazioni di soccorso e di sicurezza del Veicolo ed i Carabinieri per gli accertamenti del caso.