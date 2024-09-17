VA IN CERCA DI FUNGHI E SI PERDE NELLE CAMPAGNE TRA CARONIA E CAPIZZI. 66ENNE DI SAN PIETRO CLARENZA RITROVATO IN POCHE ORE SANO E SALVO

L'uomo di 60 anni, residente a San Pietro Clarenza, è stato ritrovato e recuperato in buone condizioni fisiche dopo essere stato dichiarato disperso ieri mattina tra le campagne di Capizzi e Caronia,...

L'allerta è stata lanciata intorno alle 14.00, quando il compagno di ricerca dell'uomo ha contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, fornendo anche il numero di cellulare del disperso. Immediatamente, la sala operativa ha attivato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello e il Reparto Volo di Catania per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso.

Grazie alla segnalazione e alla disponibilità del cellulare del disperso, gli operatori della sala operativa sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con l'uomo. Quest'ultimo, infatti, era riuscito ad agganciarsi a una cella telefonica, il che ha facilitato le operazioni di rintracciamento. L'intervento si è rivelato complesso a causa delle condizioni meteorologiche avverse e del terreno impervio, ma l'impiego dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, identificato come "Drago 142", è stato cruciale.

Il velivolo, operante presso il Reparto Volo di Catania, ha raggiunto l'uomo in una radura grazie alle coordinate fornite e, attraverso l'uso del verricello, ha proceduto al recupero. L'uomo è stato sollevato a bordo dell'elicottero e trasferito in una zona sicura, dove è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti necessari.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17.00, con il ritrovamento dell'uomo che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze nonostante le difficili condizioni in cui si trovava. Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha evitato che la situazione potesse evolvere in una tragedia.