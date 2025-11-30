Vaccarizzo, fiamme in un’azienda di ferrosi: maxi-operazione dei Vigili del Fuoco ieri sera
Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, in contrada Vaccarizzo.
Per fronteggiare l’incendio sono state inviate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti.
Considerata l’entità dell’incendio è stata inviata anche l’autobotte da 25.000 litri, unitamente a un’automezzo per il supporto logistico ed al funzionario di servizio.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione.
Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a circoscrivere l’area interessata dalle fiamme, avvalendosi anche di un mezzo meccanico per la movimentazione della massa di materiale coinvolto.
Non si ha avuto notizia di feriti e/o persone coinvolte.
Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e personale sanitario del Servizio 118