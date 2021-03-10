VACCINI, AL VIA LE PRENOTAZIONI PER I SICILIANI TRA I 70 E I 79 ANNI

Da oggi pomeriggio alle 14 il via alle prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini siciliani della fascia d’età fra i 70 e i 79 anni. La procedura da seguire sarà sostanzialmente quella utilizzata...

Da oggi pomeriggio alle 14 il via alle prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini siciliani della fascia d’età fra i 70 e i 79 anni. La procedura da seguire sarà sostanzialmente quella utilizzata per gli over 80, quindi le prenotazioni online avverranno sempre attraverso questo link . Le dosi vaccinali a disposizione saranno quelle di Astrazeneca per le persone che non hanno particolari patologie. Per questi ultimi, infatti, come noto sono previsti soltanto i vaccini Pfizer e Moderna

Da oggi, quindi, in Sicilia, tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni (dalla classe 1951 fino alla classe 1942) potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il vaccino anti Covid. Entra nel vivo, infatti, una nuova fase della campagna vaccinale che complessivamente potrà interessare una platea di oltre 567mila persone alla quale verrà somministrato il vaccino AstraZeneca (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili, vedi nota allegata).

Le procedure di prenotazione sono analoghe a quelle già in atto nel territorio della Regione Siciliana per altri target della campagna vaccinale: si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o attraverso il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it).

Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – attraverso i 687 sportelli Postamat e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla categoria interessata. Si ricorda che il vaccino è gratuito e non obbligatorio.