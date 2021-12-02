VACCINI, DAL 16 DICEMBRE IL VIA PER I BIMBI DAI 5 AGLI 11 ANNI.

La vaccinazione pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre. E' quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Con la recente approvazione dell’Aifa cir...

La vaccinazione pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre. E' quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Con la recente approvazione dell’Aifa circa l’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre 1,5milioni di dosi pediatriche di vaccino mRNA -Pfizer - viene spiegato - le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni/Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre.

La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Si suggerisce l'adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, "adeguati all'età".

Il parere di Aifa arriva dopo l'ok, lo scorso 25 novembre, dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), che ha raccomandato l'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l'uso per i bambini di età tra 5 e 11 anni.

La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra. Al fine di evitare possibili errori di somministrazione, la CTS raccomanda, per la fascia di età in oggetto, l'uso esclusivo della formulazione pediatrica ad hoc suggerendo quando possibile l'adozione di percorsi vaccinali adeguati all'età.

Nel parere, la CTS osserva che «sebbene l'infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva». Infine la CTS sottolinea che «la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età».