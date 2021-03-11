VACCINI, IL LOTTO ASTRA ZENECA SOSPESO GIÀ SOMMINISTRATO SU 18MILA SICILIANI. 3.533 DOSI IN PROVINCIA DI CATANIA

A Palazzo d’Orleans, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha organizzato una conferenza stampa in relazione alla decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale delle d...

A Palazzo d’Orleans, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha organizzato una conferenza stampa in relazione alla decisione dell’Aifa di vietare l’utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni “eventi avversi gravi” che sarebbero stati registrati in Sicilia.

“In Sicilia su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di Astrazeneca, bloccato da Aifa, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione”, ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a seguito della decisione dell’Aifa.

“Complessivamente, ha sottolineato Razza, sono state somministrate 1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani. I lotti sospesi riguardano 225 dosi in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in provincia di Catania, nessuna a Enna e Trapani, 151 in provincia di Messina, 503 in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa, nessuna a Enna e Trapani e provincia”.

“Da parte nostra, massima attenzione riservata alla campagna di vaccinazione. Ho chiesto al ministro della Salute di che si possa far fronte anche alla preoccupazione diffusa all’interno delle nostra regione. Spero che l’Ema e l’Aifa possano diffondere parole più chiare. Abbiamo visto la vaccinazione come segno di speranza, e questo sentimento deve permanere”, ha concluso Razza.