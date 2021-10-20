VACCINI IN SICILIA: OVER 60 POTRANNO PRENOTARSI PER LA TERZA DOSE

La campagna sui vaccini in Sicilia compie nuovi passi avanti. A partire da oggi, infatti, gli over 60 potranno effettuare la prenotazione per ricevere la terza dose. Requisito fondamentale l’aver comp...

La campagna sui vaccini in Sicilia compie nuovi passi avanti. A partire da oggi, infatti, gli over 60 potranno effettuare la prenotazione per ricevere la terza dose. Requisito fondamentale l’aver completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi dopo la somministrazione della seconda dose.

Gli over 60 potranno prenotarsi sulla piattaforma della Regione https://www.siciliacoronavirus.it o accedendo all’indirizzo della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it .

Inoltre sarà possibile prenotare anche chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. In questo caso bisognerà fornire il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e il numero di cellulare per confermare l’appuntamento.

CHI SONO I FRAGILI

Dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche a varie forme di disabilità. Sono questi i soggetti iper-fragili per i quali sarà prevista una terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid.

Ai fini del piano di somministrazione di una dose di richiamo, si legge nella circolare, “si potrà progressivamente offrire una ulteriore dose di vaccino Cominarty (autorizzato da EMA per questa indicazione) alle persone con elevata fragilità, a prescindere dall’età, e a tutti coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”.