VACCINI, IN SICILIA SCATTA LA PRENOTAZIONE PER LA FASCIA 12-15 ANNI
Da domani alle 10 in Sicilia via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d'età tra 12 e 15 anni. Sono circa 163 mila ragazzi.Lo conferma anche il direttore generale dell'assessor...
Da domani alle 10 in Sicilia via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d'età tra 12 e 15 anni. Sono circa 163 mila ragazzi.
Lo conferma anche il direttore generale dell'assessorato salute Mario la Rocca. La Regione Siciliana ha dato il via al nuovo target con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni.
Da domani ci si potrà prenotare collegandosi alla piattaforma di Poste italiane, tramite numero verde e la rete dei portalettere e degli Atm di Poste.
La piattaforma è prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola.
Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano la tessera sanitaria e un numero di cellulare, indispensabile alla conferma dell'appuntamento.