VACCINI OBBLIGATORI: TUTTE LE INFO AL NUMERO VERDE "1500" ATTIVO DAL MINISTERO

Da oggi è attivo il numero di pubblica utilità - 1500 - del Ministero della Salute al quale risponderanno medici ed esperti del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal recente decreto legge in materia di vaccini.

Il numero sarà attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 10 alle ore 16

Il decreto in breve: vietata l'iscrizione di bimbi a nidi e materne (da 0 a 6 anni) se non a posto con le vaccinazioni. Sanzioni invece per i genitori di bambini che frequentano le elementari, le medie e i primi due anni delle superiori se i loro figli non sono a posto con i vaccini. L'entità della multa va da 500 a 7500 euro. In tutto sono dodici le vaccinazioni che da settembre saranno obbligatorie per bambini e ragazzi da zero a 16 anni.

Il decreto ora è in discussione in Parlamento, dove potrebbe subire modifiche

