VACCINI, SICILIA: DA DOMANI, AL VIA PRENOTAZIONI PER GLI OVER 40

Da domani – lunedì 17 maggio, alle 10, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane prendono il via in Sicilia le prenotazioni per il nuovo target di popolazione over 40.A tal fine l’azi...

Da domani – lunedì 17 maggio, alle 10, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane prendono il via in Sicilia le prenotazioni per il nuovo target di popolazione over 40.

A tal fine l’azienda ricorda che “i soggetti individuati potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

Poste Italiane conferma che, “come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chiunque degli aventi diritto riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche”.