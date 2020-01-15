95047

VALCORRENTE: FURGONE SI INCENDIA, INTERVENGONO I VVF

Un furgone Isuzu, parcheggiato all'interno di una azienda con sede a Valcorrente, ha improvvisamente preso fuoco stasera.Molto probabilmente, secondo i primi accertamenti, la causa è stata accidentale...

15 gennaio 2020 22:34
Un furgone Isuzu, parcheggiato all'interno di una azienda con sede a Valcorrente, ha improvvisamente preso fuoco stasera.

Molto probabilmente, secondo i primi accertamenti, la causa è stata accidentale, forse a causa di un corto circuito del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò che hanno domato l'incendio.

Sul posto anche i carabinieri di Motta Sant'Anastasia

 

