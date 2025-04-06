VALCORRENTE, SCHIANTO NELLA NOTTE: FURGONE DISTRUTTO CONTRO IL GUARDRAIL, CONDUCENTE MIRACOLAMENTE ILLESO

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche ha scosso la serata di ieri, sabato 5 aprile 2025, lungo la SP229/1, la strada che collega il centro commerciale di Valcorrente al...

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche ha scosso la serata di ieri, sabato 5 aprile 2025, lungo la SP229/1, la strada che collega il centro commerciale di Valcorrente alla contrada Palazzolo.

Poco prima della mezzanotte, un furgone cassonato ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente contro il guardrail centrale della carreggiata, nei pressi dell'ex passaggio a livello, ormai dismesso da mesi.

L’impatto è stato devastante: il furgone ha sfondato le barriere di sicurezza che delimitano la strada, distruggendosi completamente.

Nonostante la violenza dell'incidente, il conducente è uscito praticamente illeso, un vero miracolo, considerando la gravità della situazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno svolto le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l'area. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, cercando di chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La SP229/1 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino alla mattina seguente, quando è stato necessario l'intervento di una gru speciale per rimuovere il furgone incidentato e ripristinare la viabilità. Le autorità locali hanno reso noto che i lavori di ripristino si sono conclusi senza ulteriori complicazioni, e la strada è tornata percorribile a partire dalle prime ore del giorno.