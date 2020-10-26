VALENTINO PICONE POSITIVO AL COVID-19 E SALTA LA PUNTATA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Valentino Picone salterà la puntata di Striscia la notizia in onda oggi 26 ottobre. Lo annuncia la trasmissione con un tweet. “Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da...

Valentino Picone salterà la puntata di Striscia la notizia in onda oggi 26 ottobre. Lo annuncia la trasmissione con un tweet. “Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale”, recita il comunicato.

Picone sarà sostituito da Cristiano Militello, noto inviato di Striscia la notizia. Sarà lui a occupare la poltrona posta al fianco di Salvo Ficarra e a lanciare i servizi della serata. Ma la positività di Picone al test sierologico rapido resta da confermare nelle prossime ore. Quella adottata da Striscia la notizia è una misura precauzionale in attesa di conoscere l’esito del tampone molecolare cui il conduttore si è sottoposto.