VALGUARNERA: INDUCEVA DISABILE PSICHICA A FOTOGRAFARSI NUDA, ARRESTATO

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caltanissetta, supportati nella fase esecutiva dai colleghi di Enna, hanno dato esecuzione nel pomeriggio dello scorso 18 gennaio ad un’ordinan...

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caltanissetta, supportati nella fase esecutiva dai colleghi di Enna, hanno dato esecuzione nel pomeriggio dello scorso 18 gennaio ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta del pubblico ministero, nei confronti di un 24enne pregiudicato di Valguarnera Caropepe, per il reato di pornografia minorile.

Vittima della condotta una ragazza, figlia di una parente della compagna dell’autore del reato, all’epoca dei fatti minorenne e affetta da un disturbo psichico che ne ha comportato – nel tempo – il collocamento presso una comunità alloggio.

Le indagini dei militari dell’Arma, iniziate nei primi mesi del 2020 e concluse quasi un anno dopo, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di contatti tra la ragazza ed il suo aguzzino tramite l’applicativo di un noto social network, nel corso dei quali si ripeteva sempre lo stesso schema: l’uomo, consapevole della minore età e dello stato psicologico della ragazza, richiedeva foto e contenuti che ritraessero la minorenne nuda. Le risultanze investigative, svolte attraverso l’acquisizione di informazioni da parte della stessa vittima, degli assistenti sociali e dei responsabili della struttura di accoglienza, nonché attraverso l’analisi dei contenuti rinvenuti nei telefoni dell’arrestato e della ragazza, hanno fornito un chiaro quadro accusatorio tale da ritenere opportuna la misura cautelare della detenzione in carcere. La consumazione del reato contestato si è realizzata, infatti, nella continuata induzione ed istigazione da parte dell’uomo a farsi inviare il materiale pornografico, facendo insorgere nella vittima l’intenzione e la successiva accettazione nell’assecondare le precedenti richieste.