Valverde, il sindaco Caggegi aggredito in piazza: pugno da un consigliere d’opposizione

Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito stamattina a pochi passi dal Palazzo di città da un consigliere comunale d'opposizione.L'uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso in piaz...

Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito stamattina a pochi passi dal Palazzo di città da un consigliere comunale d'opposizione.

L'uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso in piazza del Santuario, a pochi passi dal Municipio del paese nella città metropolitana di Catania.

Prima di colpirlo, ricostruisce il sito lasicilia.it che riporta la notizia, gli avrebbe lo avrebbe insultato e accusato di "togliermi il pane per mangiare".

Immediatamente il primo cittadino ha chiamato i carabinieri e un'ambulanza. I soccorritori lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Cannizzaro dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

"Ho un occhio nero. Fortunatamente nulla di grave - ha detto Caggegi a lasicilia.it - ma sono davvero scioccato da quello che è accaduto. Un episodio che va contro la politica dell'amministrazione che è votata alla legalità e contro qualsiasi forma di violenza. Un gesto del genere è ancora più grave considerando che proviene da un consigliere comunale che rappresenta la voce dei cittadini che lo hanno votato.

Sto aspettando il referto e poi andrò a formalizzare la denuncia dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania. Però le dico che questo episodio mi ha spaventato.

Non le nascondo che ho paura. Sicuramente da oggi in poi quando andrò in giro avrò sempre qualcuno con me".

