Valverde, minaccia la convivente: «Ti taglio la gola». Arrestato 56enne

La donna, dopo i primi interventi dei Carabinieri, ha raccontato di subire da tempo violenze e minacce. Il 56enne è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.

Una giornata segnata da continui litigi e ripetuti interventi dei Carabinieri si è conclusa con l’arresto di un uomo di 56 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente.

È accaduto a Valverde, dove i Carabinieri della Stazione di San Gregorio sono intervenuti più volte nell’abitazione della coppia dopo le segnalazioni dei vicini, che avevano riferito di accese discussioni tra i due.

In un primo momento, all’arrivo delle pattuglie, la donna avrebbe cercato di minimizzare quanto stava accadendo, senza raccontare ai militari la situazione che, secondo quanto poi denunciato, si sarebbe protratta da tempo.

Nel pomeriggio, però, la situazione sarebbe nuovamente degenerata. A quel punto la donna ha deciso di raccontare ai Carabinieri di essere vittima di reiterate violenze fisiche e verbali e di gravi minacce da parte del convivente.

Secondo quanto riferito dalla vittima, durante l’ultimo episodio l’uomo le avrebbe rivolto anche pesanti minacce di morte, prospettando conseguenze anche per la figlia qualora avesse deciso di allontanarsi definitivamente da lui.

Il racconto della donna sarebbe stato supportato anche dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e da fotografie relative a precedenti episodi di aggressione.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, i Carabinieri hanno rintracciato il 56enne e lo hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.

Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva.