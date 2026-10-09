Valverde, panificio “a costo zero”: manomesso il contatore per rubare energia, denunciata 64enne
Controlli dei Carabinieri con E-Distribuzione: scoperta la manomissione del contatore in un panificio. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione.
Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione generale dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa, sono stati impegnati in una serie di verifiche presso attività commerciali nel comune di Valverde, con il supporto dei tecnici della società E-Distribuzione.
Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno denunciato una 64enne residente a San Giovanni La Punta, titolare di un panificio ubicato nel centro abitato di Valverde, per “furto aggravato di energia elettrica”, in danno della società E-Distribuzione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.
Le verifiche tecniche effettuate dal personale specializzato hanno permesso di accertare che, mediante la manomissione del contatore installato presso la predetta attività, si riforniva fraudolentemente di corrente elettrica, azzerando i costi. Il danno economico subito dalla società erogatrice del servizio è ancora in corso di quantificazione.
Tali condotte, oltre a costituire un grave illecito penale, possono creare gravi rischi per la sicurezza pubblica, con pericoli concreti di cortocircuiti, incendi e danni alle infrastrutture, pertanto gli operatori Enel hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.