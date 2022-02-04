VALVERDE,CONTRAVVENZIONATO IL TITOLARE DI UN NEGOZIO DI ORTOFRUTTA IN QUANTO HA OMESSO DI CONTROLLARE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE AI DUE AVVENTORI CHE, A LORO VOLTA NE ERANO SPROVVISTI.

Le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica, hanno visto impegnati i militari della Compagnia di Gravina di Catania nello svolgiment...

Le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica, hanno visto impegnati i militari della Compagnia di Gravina di Catania nello svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla verifica del possesso della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono state oltre 150 le persone controllate e 43 le attività commerciali sottoposte complessivamente a verifica, tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

Nel comune di Valverde, in particolare, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato contravvenzionato in quanto ha omesso di controllare il possesso della certificazione ai due avventori che, a loro volta, sono stati analogamente sanzionati in quanto sprovvisti di essa.