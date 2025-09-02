Vandali ancora in azione a Paternò: colpita una colonnina dei parcheggi in via Vittorio Emanuele

PATERNO’ – La scorsa notte i vandali sono tornati a colpire. A farne le spese, ancora una volta, una colonnina per la sosta a pagamento, situata in via Vittorio Emanuele, nel tratto tra Piazza Indipen...

PATERNO’ – La scorsa notte i vandali sono tornati a colpire. A farne le spese, ancora una volta, una colonnina per la sosta a pagamento, situata in via Vittorio Emanuele, nel tratto tra Piazza Indipendenza e via Regina Margherita, proprio accanto alla fontanella pubblica della scalinata.

Il parchimetro è stato pesantemente danneggiato nella parte destinata al pagamento con monete e all’emissione dei ticket, segno evidente di un’azione mirata a renderlo inutilizzabile.

Non è il primo episodio del genere. In passato sono stati colpiti dispositivi analoghi in diverse vie del centro, da via Roma a via Bellini, fino a via Strano ed Emanuele Bella. Una serie di azioni che mostra come il fenomeno non sia isolato ma diffuso, alimentando un clima di disagio e sfiducia tra i cittadini.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti e non si esclude che le telecamere della zona possano aver ripreso l’accaduto. Individuare i responsabili è ora la priorità, anche per dare un segnale chiaro contro chi continua a distruggere il patrimonio pubblico.

Ancora una volta, a pagare il prezzo dell’inciviltà di pochi è l’intera comunità paternese, costretta a fare i conti con danni e disservizi evitabili.