Vandali stanotte al 4° Circolo Didattico di viale Kennedy

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2017 14:20
Vandali stanotte al 4° Circolo Didattico di viale Kennedy -
La notte scorsa irruzione di balordi presso il 4° circolo di viale Kennedy

A dare l'allarme ai carabinieri è stato il personale della scuola al momento dell'apertura.

Indagano i carabinieri,  da stabilire l'ammontare dei danni

 

