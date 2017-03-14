Vandali stanotte al 4° Circolo Didattico di viale Kennedy
La notte scorsa irruzione di balordi presso il 4° circolo di viale KennedyA dare l'allarme ai carabinieri è stato il personale della scuola al momento dell'apertura.Indagano i carabinieri, da stabili...
A cura di Redazione
14 marzo 2017 14:20
La notte scorsa irruzione di balordi presso il 4° circolo di viale Kennedy
A dare l'allarme ai carabinieri è stato il personale della scuola al momento dell'apertura.
Indagano i carabinieri, da stabilire l'ammontare dei danni