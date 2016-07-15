Vanno a rubare ortaggi: ai domiciliari tre paternesi

Il furto operato ai danni di un'azienda agricola

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 58enne Vincenzo Messina, il 36enne Salvatore Messina ed il 62enne Angelo Andriola con l'accusa di furto aggravato.

La notte scorsa, una Gazzella, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati predatori nelle aree rurali, hanno sorpreso i tre soggetti all’interno di un’azienda agricola in contrada Trigona nell’atto di rubare degli ortaggi. Nella circostanza i malviventi avevano già accantonato in alcune sacche di juta oltre 100 chilogrammi di melenzane, che sono state restituite al responsabile aziendale.

Gli arrestati, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.