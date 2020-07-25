VARATO IN NOTTATA IL NUOVO PONTE GRACI, LUNEDÌ E MARTEDÌ NOTTE, ULTERIORE CHIUSURA DELLA SS121

"All'indomani della necessaria demolizione del Ponte Graci, fra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, eravamo subito intervenuti finanziando con oltre due milioni di euro la ricostruzione dell'arteria,...

"All'indomani della necessaria demolizione del Ponte Graci, fra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, eravamo subito intervenuti finanziando con oltre due milioni di euro la ricostruzione dell'arteria, nonché la riqualificazione del sottopasso di via Rosolino Pilo. Poi, giorno dopo giorno, abbiamo dato costante impulso ad Anas per svolgere i lavori nel più breve tempo possibile, al netto dei ritardi dovuti al lockdown. Oggi il nuovo sovrappasso sulla Ss 121 Catania-Paternò prende forma. Confidiamo nel completamento dell'opera entro la metà di settembre, per restituire presto alle due comunità questo fondamentale collegamento viario. Il Governo Musumeci era intervenuto, sebbene la ricostruzione non fosse di nostra diretta competenza, proprio a tutela di cittadini e imprese della zona".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, nel corso del sopralluogo svolto in nottata al cantiere dell'ex Ponte Graci, sovrappasso della Ss 121 Catania-Paternò. L'esponente del Governo Musumeci, in presenza anche del sindaco di Motta Anastasio Carrà, ha preso visione del varo nel nuovo impalcato in acciaio.

CHIUSURA NOTTURNA DELLA SS.121 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER I LAVORI SULL’EX PONTE GRACI I GIORNI INTERESSATI

dalle ore 21:00 del 27/07/2020 fino alle ore 06:00 del 28/07/2020;

dalle ore 21:00 del 28/07/2020 fino alle ore 06:00 del 29/07/2020;

PERCORSI

I veicoli provenienti dalla SS.121 direzione Paternò all’altezza dello svincolo per Misterbianco, devono percorrere il

seguente percorso alternativo:

Uscita obbligatoria a Misterbianco, direzione via Giuseppe Garibaldi,via Nunzio Caudullo, via S. Antonio Abate, via

Erbe Bianche, uscita via Piano Tavola e continuare fino ad immettersi sulla SS.121 direzione Paternò;

I veicoli provenienti da Piano Tavola direzione Misterbianco – Catania devono percorrere il sottopassaggio per

immettersi sulla SS.121;

su Via Aldo Moro ( ex SS.121), il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 ton e in particolare su tutto il percorso alternativo