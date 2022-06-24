VARI E VASTI INCENDI DI STERPAGLIA IN CORSO A PATERNÒ
Diversi incendi di roghi e sterpaglie sono in corso nel pomeriggio di oggi, 24 Giugno 2022 in diversi punti della città di Paternò.
Vari i fronti, che stanno interessando la zona tra il Viale dei Platani e la via Mongibello, un altro fronte è in corso in contrada Schettino.
Tantissima paura per le fiamme che hanno aggredito una palma all'interno di un condominio.
Per fortuna non si segnalano feriti.
Difficoltà del transito in via Mongibello in quanto le fiamme invadono la carreggiata, paura per le case dove sono andate a fuoco anche delle palme all'interno di un condominio.
Una densa colonna di fumo sta invadendo la zona.
Sul posto stanno operando I vigili del fuoco