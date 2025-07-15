VASTI INCENDI IN CORSO: FIAMME IN ZONA RAGALNA , MOTTA SANT'ANASTASIA E JANNARELLO, INGENTI DANNI A COLTURE E AGRUMETI

Tre vasti incendi stanno interessando in queste ore il comprensorio, alimentati dal caldo torrido e dalla vegetazione estremamente secca. Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate rapid...

Tre vasti incendi stanno interessando in queste ore il comprensorio, alimentati dal caldo torrido e dalla vegetazione estremamente secca.

Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo vaste aree di terreni incolti, sterpaglie, rifiuti e vegetazione fitta, mettendo in seria difficoltà le operazioni di spegnimento.

Il primo fronte si è sviluppato in zona Ragalna, dove il fuoco ha distrutto campi agricoli e aree verdi. Il secondo ha colpito la zona Jannarello, nei pressi del fiume Dittaino, causando danni pesanti soprattutto agli agrumeti e alle colture stagionali.

A questi si è aggiunto un terzo incendio attualmente in corso in zona Piano Tavola, nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia, lungo la Strada Provinciale 134 (SP134). Anche in questo caso le fiamme hanno invaso una vasta area, minacciando campi, insediamenti agricoli e aree periurbane.

Numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco sono impegnati contemporaneamente sui tre fronti, con il supporto di volontari della protezione civile e squadre antincendio. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalle alte temperature e dalle condizioni ambientali.

Una densa colonna di fumo si è sollevata in cielo ed è visibile anche a chilometri di distanza, generando preoccupazione tra i residenti. Le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi alle aree interessate e a segnalare eventuali nuovi focolai.

La situazione resta in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.