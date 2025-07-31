VASTO INCENDIO A PATERNÒ: FIAMME IN ZONA PONTE BARCA, RICHIESTO L’INTERVENTO AEREO

Paternò (31 luglio 2025, ore 12:05) – Un vasto incendio è divampato intorno alle 11:00 di questa mattina nella zona di Ponte Barca, nel territorio di Paternò. Le fiamme stanno interessando una grande...

Paternò (31 luglio 2025, ore 12:05) – Un vasto incendio è divampato intorno alle 11:00 di questa mattina nella zona di Ponte Barca, nel territorio di Paternò. Le fiamme stanno interessando una grande area di sterpaglie, rovi, alberi e vegetazione, minacciando il fragile ecosistema della zona.

L'incendio si è sviluppato in un'area particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra, complicando le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono già intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ma la complessità del terreno ha reso necessario richiedere l'intervento di mezzi aerei per effettuare lanci d'acqua e cercare di contenere il fronte del fuoco.

Al momento non si segnalano feriti o evacuazioni, ma la situazione rimane difficile e sotto costante monitoraggio da parte delle autorità. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.