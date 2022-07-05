95047

VASTO INCENDIO A RAGALNA, SUL POSTO UN ELICOTTERO DELLA FORESTALE

05 luglio 2022 13:57
News
Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora in territorio di Ragalna.

Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio, stanno  mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto, un elicottero del Corpo forestale sta effettuando numerosi  lanci d'acqua  e con ravvicinati passaggi sta cercando di domare le fiamme sospinte dal vento

Alti incendi sono tutt'ora in corso in contrada Vigne e in contrada Montalto, nel territorio del Comune di Biancavilla.

