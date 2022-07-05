VASTO INCENDIO A RAGALNA, SUL POSTO UN ELICOTTERO DELLA FORESTALE

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora in territorio di Ragalna.Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio, stanno mandando in fum...

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora in territorio di Ragalna.

Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio, stanno mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto, un elicottero del Corpo forestale sta effettuando numerosi lanci d'acqua e con ravvicinati passaggi sta cercando di domare le fiamme sospinte dal vento

Alti incendi sono tutt'ora in corso in contrada Vigne e in contrada Montalto, nel territorio del Comune di Biancavilla.