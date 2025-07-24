VASTO INCENDIO ANCORA IN CORSO TRA BIANCAVILLA E RAGALNA: SCOUT MESSI IN SALVO, LE FIAMME MINACCIANO LE ABITAZIONI

AGGIORNAMENTO – I ragazzi sono stati tutti prelevati e accompagnati in città, dove sono stati ospitati presso la parrocchia “Santissimo Salvatore”, potendo così riabbracciare i loro familiari. Nel fra...

I ragazzi sono stati tutti prelevati e accompagnati in città, dove sono stati ospitati presso la parrocchia “Santissimo Salvatore”, potendo così riabbracciare i loro familiari. Nel frattempo, l’incendio continua a divampare, minacciando alcune abitazioni. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di contenimento.

Un vasto incendio sta interessando, dal pomeriggio di oggi, una zona al confine tra i comuni etnei di Biancavilla e Ragalna, creando serie preoccupazioni tra i residenti e numerosi villeggianti presenti nell’area.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno già distrutto una significativa porzione di macchia mediterranea e bosco, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse.

Particolarmente delicata la situazione presso la base scout di Ragalna, in contrada Milia, dove si trovava un campo con circa 80 persone tra ragazzi e accompagnatori, tutti provenienti da Acireale.

Le autorità, vista la pericolosità dell’avanzata del fuoco, hanno disposto l’immediata evacuazione del gruppo per motivi di sicurezza.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e la situazione resta in costante evoluzione.