VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO IN ZONA PALAZZOLO. LE FOTO

FLASH vasto incendio, è divampato nella mattinata di oggi, 07 Luglio 2023 intorno alle ore 08.00 sulla SP 229, che da Valcorrente conduce a Paternò nei pressi Centro di Recupero della Fauna...

### FLASH ###

Un vasto incendio, è divampato nella mattinata di oggi, 07 Luglio 2023 intorno alle ore 08.00 sulla SP 229, che da Valcorrente conduce a Paternò nei pressi Centro di Recupero della Fauna Selvatica in territorio di Belpasso.

A bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione.

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo grigio

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.