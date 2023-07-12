VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO IN ZONA VIALE DEI PLATANI. LE FOTO

FLASHArriva il gran caldo è incomincianp i primi incendi ed a bruciare le aree incolte Un vasto incendio, è divampato nella mattinata di oggi, 12 Luglio 2023 intorno alle ore 13.30 nella zona del via...

FLASH

Arriva il gran caldo è incomincianp i primi incendi ed a bruciare le aree incolte

Un vasto incendio, è divampato nella mattinata di oggi, 12 Luglio 2023 intorno alle ore 13.30 nella zona del viale dei Platani a bruciare una zona ricca di sterpaglie e vegetazione nel perimetro tra il viale dei platani e la via del progresso a ridosso della Parrocchia dello Spirito Santo.

Il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo grigio

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Come piu' volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

LE FOTO

