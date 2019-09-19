95047

VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO LA SUPERSTRADA 121

19 settembre 2019 15:53
Un colonna di fumo grigio visibile a diversi chilometri di distanza e soprattutto dalla superstarda ss121, nelle vicinanze della quale si è sviluppato oggi pomeriggio un vasto incendio di sterpaglie.

Ancora da chiarire le cause del rogo che si è espanso nei pressi dello svincolo Piano Tavola/Zona Industriale in direzione Paternò.

Il fumo è ben visibile dalla strada, si stanno registrando rallentamenti al traffico

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, che stanno spegnendo le fiamme prima che queste si propagassero anche al resto della vegetazione.

