VASTO INCENDIO IN CORSO A VALCORRENTE, ELICOTTERO DELLA FORESTALE SUL POSTO

Dalle 15 circa di oggi 05 ottobre 2022 è in corso un incendio è su più punti a Valcorrente proprio al confine tra i comuni di Belpasso e di Motta Sant'Anastasia.

Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuto un elicottero che ha effettuato effettuando numerosi lanci d’acqua e con ravvicinati passaggi cercando di domare le fiamme sospinte dal vento

Le fiamme hanno lambito alcune case rurali e distrutto centinaia di vegetazione.