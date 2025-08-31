Vasto incendio in corso tra Belpasso e Paternò: ulivi e rovi distrutti dalle fiamme in azione Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile

Nonostante le temperature non altissime di questi giorni, continuano a divampare incendi di sterpaglie e rovi nel nostro comprensorio. Nella giornata di oggi, 31 agosto, diversi focolai hanno interess...

Nonostante le temperature non altissime di questi giorni, continuano a divampare incendi di sterpaglie e rovi nel nostro comprensorio. Nella giornata di oggi, 31 agosto, diversi focolai hanno interessato il territorio, mettendo a dura prova i soccorritori.

Il rogo più vasto si è sviluppato intorno alle ore 13 e, al momento, le operazioni sono ancora in corso, soprattutto per le delicate fasi di bonifica.

Le fiamme hanno interessato un’ampia area al confine tra i comuni di Belpasso e Paternò, precisamente tra la SP15 e la SP135, non lontano del bivio che conduce all’ingresso del parco acquatico.

A bruciare, oltre alla fitta vegetazione, anche numerosi alberi di ulivo e altre colture, con danni ingenti al patrimonio agricolo locale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del Corpo Forestale e la Protezione Civile di Belpasso, impegnati in un lavoro complesso e prolungato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di spegnimento e bonifica andranno avanti ancora per diverse ore, con l’obiettivo di evitare che il vento possa alimentare nuovi focolai.