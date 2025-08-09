VASTO INCENDIO IN UN CAPANNONE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA, NUBE VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA
Un vasto incendio è divampato questa mattina nella zona industriale di Catania.
Al momento sono ancora pochi i dettagli disponibili sull’accaduto e non si conoscono le cause che hanno originato le fiamme.
Secondo le primissime informazioni le fiamme si sono sviluppati all' interno di un capannone di logistica.
Dalla zona interessata si alza una densa colonna di fumo nero, visibile a notevole distanza, anche da diversi quartieri della città e dalle arterie stradali circostanti.
Sul posto sarebbero già in azione le squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
In attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, si raccomanda prudenza a chi transita nei pressi della zona industriale e di evitare di avvicinarsi all’area interessata, per non intralciare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza.
Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.