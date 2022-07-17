VASTO INCENDIO STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA SS121, TRAFFICO RALLENTATO

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi, 17 luglio 2022 e tuttora in corso ai bordi nei della ss 121 nei pressi del centro commerciale .In pochi istanti, il ro...

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi, 17 luglio 2022 e tuttora in corso ai bordi nei della ss 121 nei pressi del centro commerciale .

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri che ha creato rallentamenti sulla ss121 nel tratto interessato dalle fiamme.

Sul posto stanno lavorando gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che stanno spegnendo i roghi e mettendo in sicurezza l'area.