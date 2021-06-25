95047

VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CONTRADA POGGIO MONACO, DISTRUTTI AGRUMETI

FLASHCon l'arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie.Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso di sterpaglie nei pressi della strada provinciale 15 in contrada Poggio Monaco in te...

A cura di Redazione Redazione
25 giugno 2021 14:19
VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CONTRADA POGGIO MONACO, DISTRUTTI AGRUMETI -
Cronaca
Condividi

FLASH

Con l'arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie.

Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso di sterpaglie nei pressi della strada provinciale 15 in contrada Poggio Monaco in territorio di Paternò.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono velocemente propagate rischiando di avvicinarsi ad alcuni capannoni.

Sul posto stanno ancora intervenendo le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto dei colleghi di Catania.

L'incendio ha distrutto diversi ettari di agrumeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047