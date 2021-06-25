VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CONTRADA POGGIO MONACO, DISTRUTTI AGRUMETI
FLASHCon l'arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie.Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso di sterpaglie nei pressi della strada provinciale 15 in contrada Poggio Monaco in te...
FLASH
Con l'arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie.
Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso di sterpaglie nei pressi della strada provinciale 15 in contrada Poggio Monaco in territorio di Paternò.
Le fiamme, alimentate dal vento, si sono velocemente propagate rischiando di avvicinarsi ad alcuni capannoni.
Sul posto stanno ancora intervenendo le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto dei colleghi di Catania.
L'incendio ha distrutto diversi ettari di agrumeti.