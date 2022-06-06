VASTO INCENDIO SUI MONTI VICINO AL SANTUARIO DI MOMPILERI: CANADAIR IN AZIONE
06 giugno 2022 17:03
Un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta interessando dal primo pomeriggio di oggi, 06 Giugno 2022, il monte a ridosso del Santuario di Mompileri tra i comuni di Mascalucia e Nicolosi.
Due i fronti di fuoco.
Il vento sta rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento
Al momento non vengono segnalate abitazioni coinvolte.
Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. In azione da circa 3 ore anche un canadair.