95047

VASTO INCENDIO SUI MONTI VICINO AL SANTUARIO DI MOMPILERI: CANADAIR IN AZIONE

FLASHUn vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta interessando dal primo pomeriggio di oggi, 06 Giugno 2022, il monte a ridosso del Santuario di Mompileri tra i comuni di Mascalucia e Ni...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2022 17:03
VASTO INCENDIO SUI MONTI VICINO AL SANTUARIO DI MOMPILERI: CANADAIR IN AZIONE -
News
Condividi

FLASH

Un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta interessando dal primo pomeriggio di oggi, 06 Giugno 2022, il monte a ridosso del Santuario di Mompileri tra i comuni di Mascalucia e Nicolosi.

Due i fronti di fuoco.

Il vento sta rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento

Al momento non vengono segnalate abitazioni coinvolte.

Sul posto stanno operando  le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. In azione da circa 3 ore  anche un canadair.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047