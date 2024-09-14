95047

VASTO INCENDIO SULLA TIMPA DI ACIREALE: VIGILI DEL FUOCO DOMANO LE FIAMME DOPO ORE DI INTERVENTO

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio del 13 settembre 2024 sulla Timpa di Acireale, in provincia di Catania, interessando la zona di Santa Maria delle Grazie. L'area colpita, ricca di macchia...

14 settembre 2024 09:07
Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio del 13 settembre 2024 sulla Timpa di Acireale, in provincia di Catania, interessando la zona di Santa Maria delle Grazie.

L'area colpita, ricca di macchia mediterranea e vegetazione, comprende anche alcune abitazioni isolate, fortunatamente non danneggiate.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati per ore nello spegnimento del rogo.

Quattro squadre, provenienti dai distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini, hanno operato sul posto, supportate da autobotti inviate dalla sede centrale del comando. Il forte vento ha reso le operazioni particolarmente difficili.

Nonostante l'entità dell'incendio, non si registrano danni a edifici né persone coinvolte.

L'intervento si è concluso alle prime luci dell'alba del 14 settembre, con l'incendio circoscritto e domato. I residenti della zona, evacuati per precauzione, hanno potuto fare ritorno in sicurezza nelle loro abitazioni.

