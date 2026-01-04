Vecchia SS121, intervento dell’elisoccorso nei pressi della SP44

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30 di domenica 4 gennaio 2026, lungo la vecchia superstrada SS121, in territorio di Biancavilla.Secondo le prime informa...

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30 di domenica 4 gennaio 2026, lungo la vecchia superstrada SS121, in territorio di Biancavilla.

Secondo le prime informazioni ancora in fase di verifica, intorno alle ore 14.30 si sarebbe verificata una situazione di emergenza lungo il tratto stradale. La dinamica e la natura dell’episodio non sarebbero al momento chiare.

L’unico dato certo è che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’Ospedale Cannizzaro di Catania, che sarebbe atterrato nei pressi della zona interessata per consentire un rapido intervento sanitario.

Al momento non si conoscono eventuali persone coinvolte né le loro condizioni, né è stato possibile stabilire se si sia trattato di un incidente stradale o di un’altra tipologia di emergenza.

Al momento sono disponibili pochi dettagli. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena emergeranno informazioni ufficiali.