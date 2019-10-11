VEICOLO IN AVARIA IN SUPERSTRADA, LUNGHE CODE E TRAFFICO IN TILT AD ALTEZZA MISTERBIANCO

Un veicolo in avaria è la causa delle lunghe file venutesi a creare, questa sera venerdi 11 ottobre, attorno alle ore 19.30, sulla superstrada ss 121 in direzione Paternò all’altezza dello svincolo di...

Un veicolo in avaria è la causa delle lunghe file venutesi a creare, questa sera venerdi 11 ottobre, attorno alle ore 19.30, sulla superstrada ss 121 in direzione Paternò all’altezza dello svincolo di Misterbianzo- Zona commerciale.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che hanno deviato il traffico, fortemente rallentato per l’ora di punta, su una sola corsia di marcia.

Il veicolo in avaria è stato rimosso e la situazione sta tornando alla normalità.